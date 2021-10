Redação Últimas Notícias

“Diz o provérbio que: “quem casa com a viúva tem por obrigação assumir, tratar e educar a prole que com ela veio”. Mal comparando, foi isto mesmo o que ocorreu com o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, ao se deparar com a existência de algumas obras não concluídas, estas iniciadas ainda nos idos de 2012, época da administração do ex-prefeito Aluísio Veloso.

Duas delas, sem dúvida alguma, de enorme importância para a cidade e que, se levadas a termo conforme previsto, teriam colocado o município na vanguarda da defesa ambiental, sendo reconhecido como um dos líderes do Estado, no cuidado com seus recursos hídricos!

São elas: 1 – construção de interceptores de esgotos e 2: construção da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).