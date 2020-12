Trinta e dois novos casos da Covid-19 foram confirmados nesta terça-feira (15), em Formiga.

Ao todo, 466 pessoas estão com o vírus ativo no município, sendo que 25 delas precisou de hospitalização.

Por consequência, a Santa Casa permanece com 100% dos leitos de UTI e 86% dos leitos clínicos para Covid ocupados.

Nas últimas 24 horas, 102 exames realizados no município deram negativo para a doença.

Confira abaixo os números atualizados da Covid-19:

NOTIFICADOS: 13.204

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 56

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 377

• INTERNADOS: 03 (com caso suspeito)

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 02

_ CONFIRMADOS: 1.548

• ÓBITOS: 24

• INTERNADOS: 25 ( com caso confirmado)

• EM ACOMPANHAMENTO: 441

• CURADOS: 1058

_ DESCARTADOS: 11.223