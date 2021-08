Nesta semana, circulou nas redes sociais uma suposta oferta de cursos para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos em nome do Corpo de Bombeiros Militar de Piumhi.

A oferta, no entanto, não tem qualquer registro na corporação e a suspeita é de que seja um golpe para roubo de dados.

A mensagem informa que a oferta faz parte do projeto “Bombeiro Aprendiz Civil” e exemplifica os conteúdos que seriam aprendidos pelos alunos, além de vincular um link que direciona a formulário para cadastro de dados. A mesma mensagem ainda garante que o curso seria “100% presencial” e aplica o lema “Nossas armas são: Educação – Disciplina – Prevenção”.

De acordo com informações do jornal da Onda, de Piumhi, o Corpo de Bombeiros Militar explicou que “não há qualquer vínculo com instituição Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Estamos suspeitando que seja golpe/estelionatário que esteja querendo obter dados de pessoas. Nossa inteligência já está verificando tal situação”, destacou a corporação.