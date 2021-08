Um oficial de justiça da comarca de Campos Altos, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão na BR-262, no município de Araxá, na tarde dessa quarta-feira (18). O acidente aconteceu por volta das 14h15, na altura do KM 699.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um veículo GM/Prisma, com placas de Araxá, quando perdeu o controle direcional, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com uma carreta Volvo/FH 460, com placas de Sumaré/SP.

Com o impacto, o homem ficou preso às ferragens e morreu no local. O motorista da carreta não se feriu.

O trânsito ficou lento no local.