Um homem de 40 anos foi detido por volta das 21h dessa quarta-feira (9), na altura do km 166, da MG-050.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma viatura da PM, da cidade de São Sebastião do Oeste, transitava pela rodovia, retornando da delegacia de Formiga, quando os militares visualizaram uma caminhonete Fiat/Toro de Formiga ziguezagueando pela via.

O veículo atingia a contramão e estava com o pisca alerta ligado, o que chamou a atenção dos policiais que realizaram a abordagem.

O condutor apresentava diversos sintomas de embriaguez como hálito etílico, olhos avermelhados e fala desconexa, além de estar bastante nervoso, falante e irônico.

Os militares de São Sebastião do Oeste acionaram a viatura da Polícia Rodoviária de Formiga. No local, os policiais constataram que se tratava de um oficial de Justiça do TJMG, residente em Formiga.

O indivíduo foi conduzido para a delegacia regional de Bom Despacho, onde pagou fiança de R$ 1 mil estipulada pelo delegado de plantão para não ser encaminhado para a Penitenciária.

O condutor ainda teve a C.N.H recolhida, foi multado em R$ 2.934,70, perdeu 7 pontos na Carteira de Habilitação, responderá criminalmente na Justiça pelo crime de trânsito e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.