Formiga receberá em maio uma oficina gratuita de arte circense. O curso será ministrado pelo grupo Circo Teatro El Individuo, criado pelo artista Marcelo Castilho, de Belo Horizonte.

O workshop ocorrerá durante o projeto “Caravana da Alegria” que será realizada nos dias 7 e 8 de maio.

As inscrições para participar da oficina já estão abertas e podem ser feitas na Secretaria de Cultura, localizada no Centro Cultural Claudinê Silvio dos Santos (antiga Casa do Engenheiro). O telefone de contato é o 3329-1827.

“Caravana da Alegria”

Esta será a segunda edição do projeto em Formiga. Além da oficina circense, a caravana ocorrerá com diversas atividades.

O projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura e financiado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Ele percorrerá 20 cidades mineiras.

Programação

No dia 7, às 10h, haverá uma intervenção cênica com palhaço, na praça Getúlio Vargas. Às 15h, será realizada uma oficina de circo, no Centro Cultural Maestro Zezinho (Emart). Já no dia 8 de maio, está agendado para as 14h um espetáculo de palhaços na praça São Vicente Ferrer.