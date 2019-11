Redação Últimas Notícias

A Associação Mão Amiga (AMA) deu início neste mês a produção natalina. Assistidas e voluntárias que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) estão confeccionando produtos de decoração como panos de prato, forros de mesa, jogos americanos, velas decoradas entre outros.

Os produtos já estão à venda na sede da AMA e a renda arrecada será destinada aos trabalhos assistenciais da associação.

Foto: AMA/Divulgação

“As peças produzidas aqui são feitas à mão e com o coração e, além de serem exclusivas, são confeccionadas com atenção a cada detalhe. O capricho dedicado a cada produto é um algo a mais que o formiguense pode notar nas pequenas peças. Por isso, convidamos toda a população a vir conhecer os lindos itens que temos aqui para deixar cada casa ainda mais bonita neste Natal, quem compra ainda ajuda a Mão Amiga”, comentou Evani Ribeiro Frade, coordenadora do SCFV.