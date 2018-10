Redação Últimas Notícias

Assistidas e voluntárias da Associação Mão Amiga já estão confeccionando produtos artesanais natalinos.

Os produtos são confeccionados na Oficina de Fortalecimento de Vínculos e serão vendidos com o objetivo de arrecadar verba em prol da associação que auxilia pacientes na luta contra o câncer e outras doenças graves.

Serão vendidas peças como panos de prato, forros de mesa, jogos americanos, velas decoradas dentre outros.

Segundo a coordenadora do Serviço de Fortalecimento de Vínculos da Mão Amiga, Evani Frade Ribeiro, a associação já está recebendo encomendas. “O ideal é que as pessoas não deixem para a última hora, pois nossa produção esgota-se com muita facilidade”.

Os interessados em adquirir as peças e ajudar a Mão Amiga, podem visitar a sede da entidade à rua Marechal Deodoro, 354, Centro, de segunda à sábado. O telefone para informações é (37)3322-3291, falar com Evani.