Moradores do bairro Nossa Senhora de Lourdes participaram da “Oficina de Lazer e Saúde”, promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, na manhã de sábado (24).

Realizado na rua Suíça, o evento levou informação, alegria e cuidados com a saúde e a beleza a um grande número de pessoas que passaram pelo local.

Foram realizadas atividades esportivas, recreativas e de prestação de serviços à comunidade, totalmente gratuitas e para todas as idades. As crianças se divertiram com a pintura de rosto, a piscina de bolinhas e a cama elástica. Os adolescentes se distraíram com o tênis de mesa, o totó e o futebol de sabão. Os adultos ficaram empolgados com o kickboxing e a zumba. Além disso, ocorreram outras atividades, como pintura de rosto, medição de glicose, aferição de pressão, cortes de cabelo, limpeza de pele, confecção de carteiras de identidade, apresentação musical e distribuição de brindes.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, a ‘Oficina de Lazer e Saúde’ foi um sucesso e superou as expectativas dos organizadores. Ela ocorre mensalmente é um projeto novo no calendário de eventos da Prefeitura, com o objetivo de levar alegria para as crianças e adolescentes e prestação de serviços à comunidade.

Os próximos bairros a receberem a oficina serão o Rosário e Vargem Grande.