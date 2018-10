As secretarias municipais de Educação e Esportes, Cultura, Saúde e Gestão Ambiental promoveram na manhã de sábado (27) a “Oficina do Lazer e Saúde”. O evento foi um sucesso e ocorreu no pátio da Igreja São Geraldo, no bairro Engenho de Serra.

A oficina contou com diversas atividades esportivas, recreativas e de prestação de serviços à comunidade. Entre elas, vacinação contra raiva em cães e gatos, feita pela equipe do Codevida.

As outras atividades foram tênis de mesa, totó, pintura de rosto, cama elástica, piscina de bolinhas, mini futsal, stand “todos contra dengue”, avaliação física, aferição de pressão arterial, medição de glicose, limpeza de pele e cortes de cabelo.