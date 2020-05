As oficinas de musicalização de Córrego Fundo, paralisadas em função da pandemia do novo coronavírus, estão de volta.

Após uma intensa e cuidadosa preparação, o professor Tiago de Oliveira irá reiniciar as aulas em três formatos diferentes, definidos conforme a evolução das aulas e a escolha das turmas.

As aulas serão ministradas por meio digital, por videoaula gravada, em grupos de WhatsApp, síncrona remota, por WhatsApp ou Skype e presencial, com um único aluno.

As oficinas de musicalização são oferecidas pelo município de Córrego Fundo aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras (Centro de Referência de Assistência em Social) e abertas à população em Córrego Fundo. Entre as modalidades, estão aulas de violão, de flauta doce, além do coral de mulheres do grupo Viva Mulher “Sonhos em Canto”.