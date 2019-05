Redação Últimas Notícias

Formiga foi bem representada no campeonato Professional League BJJ em Bom Despacho. O evento foi realizado nesse domingo (19) e contou com a participação de cerca de 300 atletas representando mais de 30 cidades.

Oito atletas da academia Águia Dourada/Stelzer Team obtiveram ótimos resultados e subiram ao pódio.

Confira a classificação dos formiguenses:

Leonardo Arantes faixa – faixa preta master 1 peso pesado – campeão

Heitor Arantes – infantil A super pesado – campeão

Lucas Paim – adulto faixa marrom até 94kg – campeão

Wesley Santos – faixa marrom até 77kg 2 – vice-campeão

Mateus Lima – faixa azul adulto até 77kg – vice- campeão

Saulo Henrique – faixa azul adulto acima de 94kg – vice-campeão

Sidney Alves – faixa preta master 1 acima de 94kg – 3º colocado

Gabriel Costa – faixa azul adulto até 69kg – 3º colocado.

O instrutor Geovani Stelzer ficou satisfeito com o resultado. “A cada competição que disputamos evoluímos como equipe. Este campeonato contou com a participação de atletas de alto nível e estou muito feliz com o resultado”.