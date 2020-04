Da Redação – Últimas Notícias

Terminou na sexta-feira (3), o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para que vereadores no gozo do mandato mudassem de partido.

Essa possibilidade mudou completamente a configuração da Câmara de Formiga, sendo que oito dos 10 vereadores mudaram de legenda e todos serão candidatos à reeleição. Apenas Joice Alvarenga permaneceu no PT e o atual presidente da Casa, Mauro César Alves de Souza se manteve no Solidariedade.

O partido que mais ganhou com as mudanças de legenda foi o Democratas, que não possuía nenhuma cadeira no Legislativo local e agora possui cinco. O Solidariedade agora conta com duas cadeiras, Podemos e PSD com uma.