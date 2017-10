O pacote de dados do brasileiro não é o suficiente para o que ele costuma usar de internet móvel durante um mês. Um estudo feito pela consultoria Deloitte indicou que oito em cada 10 brasileiros chegam ao fim do mês sem conexão móvel no fim do mês.

O estudo faz parte do Global Mobile Consumer Survey 2017, que avaliou entre outras coisas como o brasileiro costuma usar o smartphone. Das mais de 2 mil pessoas entre 18 e 55 anos entrevistadas, 87% afirmaram ter um smartphone ou ao menos acesso frequente a um aparelho, e mais da metade dos entrevistados conta com pacote com menos de 3 GB de internet por mês.

Táticas para reduzir o consumo de dados não são o suficiente para evitar o fim da franquia antes do fim do mês: 29% dos entrevistados afirma desativar os dados nos aparelhos para tentar economizar.

Sempre online

Os hábitos dos brasileiros em frente ao smartphone verificados pelo estudo indicam que o uso do aparelho no país é bastante intenso. Dos entrevistados, 33% afirmaram checar notificações no meio da noite. O número é maior entre jovens de 18 a 24 anos, chegando a 45%.

Além disso, os brasileiros têm dificuldade em separar o lado profissional do pessoal: 64% dos entrevistados reconheceram utilizar com frequência o smartphone no ambiente de trabalho, sendo que 31% fazem isso eventualmente e 4% nunca fazem.

Como esperado, o principal uso do aparelho é para a troca de mensagens: apps como o WhatsApp são usados por 94% dos brasileiros, seguidos por redes sociais (89%), e-mail (82%) e ligações por voz (80%).

Por fim, o brasileiro não tem muito interesse em lotar o smartphone de apps – 48% dos entrevistados não vê necessidade em instalar mais apps no aparelho. Os motivos para isso são variados, mas no geral envolve falta de espaço, fator apontado por 39% dos entrevistados, enquanto 10% afirmaram usar o navegador para utilizar recursos oferecidos por apps e 5% disseram não querer gastar com apps.