Redação UN

A Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus apresentaram na tarde deste sábado (12), mais um informativo diário para a doença.

Além da 24ª morte confirmada nesta manhã, e de 8 novos casos, chegando a 1448, o boletim atualizado apresenta aumento no número de pacientes internados; tanto os com casos suspeitos quanto os com diagnóstico para a Covid-19. Até sexta-feira (11), das 388 pessoas que estavam com o vírus ativo no município, 15 estavam internadas. Outras duas pessoas que aguardavam resultado de exames também precisaram de hospitalização. Neste sábado, dos casos confirmados há 16 pessoas hospitalizadas, assim como outras 5 pessoas que estão com suspeita da doença.

Atualmente, 73% dos leitos clínicos e 100% dos leitos de UTI exclusivos para a Covid estão ocupados na Santa Casa.