Embora a covid-19 ainda esteja em sua fase pandêmica, a propagação da variante ômicron vai transformá-la em uma doença endêmica com a qual a humanidade poderá aprender a conviver, anunciou nesta terça-feira (11) a agência reguladora europeia.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) também expressou suas dúvidas quanto à administração de uma quarta dose à população, afirmando que a aplicação reiterada de doses não seria uma estratégia “sustentável”.

“Ninguém sabe quando vamos ver a luz no fim do túnel, mas vamos chegar lá”, declarou Marco Cavaleri, diretor de estratégia vacinal da EMA, com sede em Amsterdã.

“Com o aumento da imunidade na população – e com a ômicron, haverá muita imunidade natural além da vacinação -, nós avançamos rumo a um cenário que será mais próximo da endemicidade”, acrescentou Cavaleri durante uma coletiva de imprensa.