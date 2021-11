A Fundação Ezequiel Dias (Funed) deve entregar resultado de exame da mulher com suspeita de estar com a variante Ômicron do coronavírus na sexta-feira (3). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte no fim da manhã desta terça-feira (30).

Uma mulher recém-chegada do Congo, na África, testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (29). A paciente está internada em isolamento no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. De acordo com a PBH, a mulher tem 33 anos e não é vacinada contra a doença.

O caso alarma especialistas, já que o continente é foco da nova variante Ômicron apontada como altamente transmissível pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Até o momento, no entanto, nenhum caso da variante foi identificado em Minas Gerais. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).