Na manhã desta segunda-feira (20), militares do Corpo de Bombeiros capturaram uma onça no quintal de uma casa, no bairro Umuarama, em Passos.

Segundo informou o Cobom, os militares foram acionados por volta das 8h. No local, os bombeiros encontraram o animal próximo ao portão da residência.

Depois de capturada e sedada, a onça foi encaminhada até um veterinário para ser examinada e, posteriormente, solta em alguma mata longe da cidade.

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental também compareceu ao local e auxiliou no resgate do animal.