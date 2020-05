Uma onça da espécie suçuarana foi reintegrada ao habitat natural nesta semana. O animal foi socorrido em março com quadro de traumatismo craniano após ser atropelada.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a onça recebeu tratamento no Hospital Veterinário de Uberaba e no instituto Mata Ciliar, localizado na cidade de Jundiaí, interior do estado de São Paulo.

Durante o tratamento a onça foi batizada de “Serena”. Após um longo processo de reabilitação, ela foi considerada apta para soltura.

Na terça-feira (12), policiais militares de Meio Ambiente e equipes de veterinários do Hospital Veterinário Universitário de Uberaba e do Instituto Mata Ciliar realizaram a soltura do animal em uma reserva legal situada próximo ao Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de Sacramento.