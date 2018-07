Uma onda de calor que atinge o Japão já deixou 77 mortos nas últimas duas semanas, incluindo nove nessa segunda-feira (23), de acordo com informações da agência Kyodo News.

Ao menos 30 mil pessoas procuraram atendimento em hospitais nesse período devido às altas temperaturas, que chegam a ultrapassar 40ºC.

Nessa segunda os termômetros na cidade de Kumagaya (65 km a noroeste de Tóquio) registraram 41,1ºC, um recorde na história do país, segundo a Agência Meteorológica do Japão. A sensação térmica chegou a 43°C. O recorde anterior, de 41ºC, era da cidade de Ekawasaki em agosto de 2013.

A maior parte das vítimas é de idosos com histórico de problemas respiratórios ou cardíacos, muitos deles sem ar condicionado em casa.

Com a temperatura se mantendo acima de 35ºC em quase todo o país -só a ilha de Hokkaido, ao norte, tem temperaturas mais amenas- o governo japonês emitiu um alerta para a população.

A recomendação das autoridades é que as pessoas bebam bastante água para se manterem hidratadas, evitem a luz do sol e usem ar condicionado.

Na capital Tóquio a temperatura chegou a 40,8ºC nesta segunda, a mais alta da história na cidade. Os bombeiros afirmaram que, devido ao calor, receberam no domingo (22) 3.125 chamadas de emergência para atendimento, um recorde desde o início do serviço, em 1936.

A onda de calor no país começou logo após uma série de chuvas que deixaram mais de 200 mortos em todo o país.

Além do Japão, a onda de calor atingiu também a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde provocou ao menos dez mortes, de acordo com a agência Associated Press. A previsão é que as altas temperaturas se mantenham pelas próximas duas semanas.

IMPRIMIR