Uma intensa massa de ar quente e seco vem atuando sobre o Brasil Central e pode fazer com que as temperaturas cheguem a até 45°C em localidades do Sudeste e do Centro-Oeste. Minas não ficará imune dessa “onda de calor”: os termômetros na capital devem bater os 36°C ao longo desta semana, e em regiões como Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro, podem chegar a 41°C.

A previsão para esta segunda é de céu claro e aberto ao longo de todo o dia na capital, com termômetros entre 19°C e 35°C. Na terça (29), as temperaturas devem se elevar e ficar entre 21°C e 36°C – com chances de bater o recorde histórico do mês de setembro de 36,9°C, registrado em 2015.

A tendência é que o tempo seco e quente se mantenha estável durante a semana, com pequenas variações. “Na quarta há chances de ligeiro declínio nas temperaturas na faixa Leste e Central do estado, fazendo com que fique menos quente. Mas a tendência é que volte a subir durante o final da semana“, explica Anete Fernandes, meteorologista do 5º Distrito do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Para quarta (30), a previsão é de máxima de 34°C.

Nas demais regiões do estado, entretanto, não há trégua. “Esse pequeno declínio nas faixas Leste e Central será ocasionado por um transporte de umidade advindo do oceano, que não chega em regiões mais ao continente, como o Triângulo, por exemplo”, completa a meteorologista.