A onda de frio prevista para os próximos dias no Rio Grande do Sul deve manter a nuvem de gafanhotos na Argentina.

De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS (Seapdr), os insetos não se movimentaram nos últimos dias, e seguem a 98km de Barra do Quaraí, cidade mais próxima da fronteira com o Uruguai.

“Hoje [sábado] se manteve a condição de frio e eles estão fazendo voos pelo mesmo local. Não se agrupou a nuvem para fazer deslocamento. É uma situação que vai persistir pelos próximos dias em função das temperaturas baixas”, destaca o fiscal agropecuário da Seapdr, Juliano Ritter.

A expectativa é de que os insetos não entrem no Rio Grande do Sul pelo menos até a próxima quinta-feira (30).