O governo de Minas prorrogou a Onda Roxa do Minas Consciente até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa. O objetivo, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, é estender o tempo de isolamento para melhorar os indicadores sobre a evolução da pandemia – que estão em queda em sua maior parte, mas numa proporção muito lenta. Segundo o secretário, é cedo para falar em qualquer tipo de flexibilização.

“O isolamento de Minas e do Brasil vem subindo, mas de uma forma muito lenta. As regiões que estão em Onda Roxa há mais tempo vêm já sentido o impacto, só que a ocupação de leitos ainda não”, afirmou, em entrevista coletiva. Atualmente, 714 pessoas aguardam vaga em leitos de UTI em Minas. Com a prorrogação da onda roxa, o objetivo é reduzir o número de casos e a fila por internação.

Os resultados, segundo Baccheretti, só serão percebidos nas próximas semanas. “É muito cedo para qualquer tipo de flexibilização”, disse o secretário. Ele ressaltou que aderir às restrições é uma decisão humanitária que deve ser compartilhada por todos os municípios de Minas.