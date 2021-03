A Câmara Técnica de Enfrentamento à Covid em Formiga se reuniu nesta sexta-feira (26) para discutir sobre as deliberações da Onda Roxa do Minas Consciente no município.

Inicialmente, a Câmara Técnica deu parecer favorável para que salões de beleza, barbearias e manicure, pedicure e clínicas de estética pudessem atender clientes mediante atendimento agendado e individualizado.

O fato chegou a ser anunciado, porém, a Prefeitura de Formiga, após avaliar o cenário da pandemia na cidade, decidiu manter todas as restrições da Onda Roxa até o dia 4 de abril, incluindo os setores acima citados.

Fonte: Decom