A Prefeitura de Piumhi, divulgou na tarde desta sexta-feira (16) o novo decreto adequando a cidade a ‘Onda Vermelha’ do programa Minas Consciente.

A cidade bem como as outras que pertencem a microrregião de Piumhi permaneceram na ‘Onda Roxa’ por quase um mês.

Com essa nova publicação, os comércios não essenciais poderão reabrir a partir das 0h deste sábado (17).

De acordo com o novo decreto bares, lanchonetes, trailers, hamburguerias, restaurantes e afins poderão funcionar somente até as 23h com atendimento presencial de segunda à sábado. Após esse horário o estabelecimento poderá apenas funcionar por delivery.