A campanha “Sorrisos para a África”, realizada pela Organização Humanitária Fraternidade sem Fronteiras, chegou a Formiga. A ação é realizada em todo o país com o objetivo de arrecadar produtos de higiene pessoal que são doados para países da África e comunidades carentes no Brasil.

Em Formiga a campanha será de arrecadação de escovas de dente. A ação ocorre na cidade até o dia 5 de junho e as doações podem ser entregues à uma das responsáveis pela campanha no município, Anaisa Alves Oliveira. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com Anaisa pelo telefone 99804-7153.

No final da campanha, as contribuições são encaminhadas para a subsede da ONG em Belo Horizonte e, então, enviadas para a África.

Outras campanhas

A Fraternidade Sem Fronteiras trabalha com a ajuda humanitária em diversos projetos. No Brasil, ela apoia o tratamento de crianças com microcefalia no Nordeste, acolhe famílias de refugiados da Venezuela no Norte, além de fomentar um projeto que ensina música aos jovens em uma orquestra filarmônica e apoiar uma clínica de tratamento de dependentes químicos no Centro-Oeste.

Na África Subsaariana, os voluntários mantêm centros de acolhimento que oferecem alimentação adequada e incentivam os cuidados com a higiene pessoal, além de perfurarem poços artesianos para que a população tenha acesso a água potável e possa desenvolver a agricultura. Há, ainda, atividades de incentivo à cultura e os jovens e adultos das comunidades podem participar também de cursos de capacitação profissional.

Além de doar para a campanha de arrecadação, é possível contribuir de outras formas com o trabalho da ONG, como com doações presente, em que você recebe uma camiseta com estampas da Fraternidade sem Fronteira. As informações sobre todas as formas de contribuição estão disponíveis no site da ONG.

