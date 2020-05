Redação Últimas Notícias

Um ônibus intermunicipal apresentou problemas no momento em que trafegava sobre a passagem de nível localizada na rua Padre Remaclo Fóxius, bairro Santo Antônio, em Formiga, no início da tarde desta terça-feira (12).

De acordo com um internauta, o para-choque traseiro do ônibus ficou preso aos trilhos.

O guariteiro do local precisou entrar em contato com os responsáveis pelas outras passagens de nível e com o maquinista que conduzia a composição que passaria pelo local no horário em que ocorreu o acidente, para que ele aguardasse a retirada do ônibus.