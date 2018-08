Passageiros e o motorista de um ônibus de viagem passaram por um susto na madrugada desta segunda-feira (20) na rodovia BR-040, próximo a Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. O veículo pegou fogo quando passava pelo km 633 da rodovia. Haviam 43 ocupantes no coletivo, mas ninguém ficou ferido.

O incidente aconteceu por volta das 3h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia de Belo Horizonte em direção ao Rio de Janeiro. Quando passou pelo km 633, o condutor notou o início das chamas. Ele contou que houve um vazamento de óleo hidráulico e o fogo atingiu um dos pneus.

Os militares chegaram ao local e conseguiram conter as chamas com uso de aproximadamente 3 mil litros de água. Cinco bombeiros, em três viaturas, ajudaram na ocorrência. Nenhum ocupante do veículo ficou ferido.

Por causa do incêndio, a pista ficou fechada por alguns minutos em direção a Barbacena.