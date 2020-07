Um ônibus com oito operários da Vale tombou nesta terça-feira (14) na estrada que liga o município de Nova Lima ao distrito de Macacos na região metropolitana de Belo Horizonte. Os funcionários e o motorista do veículo acabaram com escoriações leves após o acidente e seguiram para atendimento médico no Hospital Biocor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um médico e técnicos de segurança garantiram os primeiros socorros a passageiros e motorista até a chegada do resgate. Com o tombamento, o trânsito no local está operando em sistema de pare e siga, e estima-se que a entrada para a Estrada do Engenha permaneça em mão única até 14h.

Procurada, a Vale declarou que funcionários e motorista seriam submetidos a exames mais detalhados no hospital em Nova Lima. A mineradora declarou que os trabalhadores são terceirizados e atuam na obra de contenção da mina em Macacos. O acidente aconteceu logo na chegada à vila, próximo à ponte da AMG-160.

Através de nota, a Vale detalhou que as causas do tombamento estão sendo apuradas em conjunto com a Construtora Barbosa Mello, contratada para executar a obra, e pela empresa responsável pelo transporte dos trabalhadores, Liberty Transporte e Turismo Eireli.