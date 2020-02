Um acidente entre uma carreta e um ônibus com trabalhadores rurais deixou 15 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (14) na MG-230, próximo ao distrito de São Benedito, em Patrocínio. O acidente aconteceu por volta das 6h40, na altura do km 86.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista da carreta relatou que um veículo que seguia na frente dele freou bruscamente. Para evitar uma colisão traseira, ele tentou desviar e atingiu o ônibus que seguia sentido contrário.

Os 14 passageiros do ônibus e o motorista da carreta foram socorridos pelo Samu e equipes do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a PRE, o ônibus realizava transporte da cidade de São Gotardo para Patrocínio sem a devida autorização do órgão competente. O motorista do ônibus de 32 anos foi preso e o veículo removido ao pátio credenciado.