Um ônibus que realiza o transporte fretado de passageiros da Buser se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (3) na BR-040, perto de Barbacena, no Campo das Vertentes. Apenas uma passageira se feriu.

O repórter Fhilipe Pelájjio, do blog Moon BH, parceiro do Portal Uai, estava no veículo, que saiu de Belo Horizonte com destino à cidade do Rio de Janeiro (RJ) com 46 passageiros, além do motorista e do auxiliar. O ônibus é da empresa Nova América Turismo, parceira da Buser, conforme o aplicativo.

Pelájjio contou que o acidente ocorreu por volta das 2h30. Uma equipe da concessionária Via 040 prestou socorro ao grupo, que estava no km 718. Uma das passageiras se cortou no vidro da janela de emergência. Ela foi levada para um hospital com uma outra passageira como acompanhante.

O repórter disse que, por causa das marcas na pista, as pessoas suspeitaram que o motorista tivesse cochilado e perdido a direção. No entanto, conforme o condutor, ouvido por ele, o acidente envolveu outro veículo. “Segundo o motorista ‘um caminhão entrou bruscamente na pista sem sinalizar. Para evitar uma colisão, joguei o ônibus à esquerda e acabou caindo na canaleta que separa as vias’”. A causa exata do acidente depende da investigação.