Um ônibus que faz a linha Formiga/ Boa Esperança foi alvo de assaltantes na tarde de quarta-feira (9). O crime ocorreu por volta das 17h, no km 519 da rodovia BR 354.

De acordo com testemunhas, dois indivíduos anunciaram o assalto ao entrarem no veículo. Um deles estava armado e disparou para o alto, atingindo o teto do ônibus, com o intuito de intimidar os ocupantes.

Foram levados telefones celulares e dinheiro dos passageiros, do trocador e do motorista.

Após o crime, os ladrões fugiram a pé pela rodovia.

Segundo informou a Polícia Militar, acionada logo após o crime, os autores são dois homens jovens, sendo um deles alto, moreno claro, que trajava moletom preto e boné e o outro, mais baixo, moreno claro, trajava moletom cinza e boné.

A Polícia Militar solicita que pessoas que tiverem informações sobre os suspeitos entrem em contato com os órgãos de segurança por meio do telefone 181, não precisando se identificar, ou para a delegacia de Polícia Civil.