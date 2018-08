Um veículo de transporte escolar de Nova Serrana foi incendiado na noite dessa terça-feira (31), no bairro Fausto Pinto da Fonseca. Segundo a Polícia Militar, o ônibus, que é de propriedade da Prefeitura, estava estacionado na avenida Pacífico Pinto, quando foi queimado. Ninguém foi preso.

Ainda de acordo com a polícia, moradores relataram ter visto duas pessoas perto do veículo momentos antes do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez o controle das chamas.

O veículo ficou totalmente destruído. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e um inquérito será instaurado para apurar a motivação do crime.