Um ônibus pegou fogo na área de embarque da rodoviária, na região Central de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (16).

Apesar do incêndio, que ocorreu na plataforma 8, não há registros de feridos e as chamas foram rapidamente combatidas com o auxílio de funcionários da companhia proprietária do ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e assumiu o controle do incêndio, que foi extinto.Logo após, militares permaneceram no local para a etapa de rescaldo.

Até o momento, não se sabe quais foram as causas do incêndio.