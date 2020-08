O mercado de câmbio opera mundialmente com uma média diária de operações de 5 trilhões de dólares. Muitas destas operações são realizadas para tentar obter benefícios econômicos com oscilações de preços. Hoje, com o conselho da corretora Ontega, faremos uma introdução às ferramentas que os traders especializados usam para obter lucros monetários neste mercado.

Gráfico de Velas na Ontega

Por meio da introdução ao mercado forex, vamos primeiro mostrar-lhe um gráfico extraído da Ontega, que mostra a evolução do dólar em relação ao real. A propósito, você pode continuar no link abaixo se quiser ver o que é Ontega.

Este é um “gráfico de velas”, e é uma das ferramentas usadas pelos traders.

Aqui você pode ver a evolução do preço nos últimos dias, embora deva notar-se que Ontega Brasil permite filtrar por diferentes períodos de tempo, incluindo o que aconteceu no último minuto, e pode se surpreender ao ver que mesmo em um período tão curto de tempo há variações constantes.

Um gráfico de velas pode parecer complexo à primeira vista, embora seja realmente simples de entender com uma explicação inicial. Nesse caso, a barra azul é a alta do dólar, tecnicamente é uma “vela de alta” e as barras vermelhas referem-se à queda do dólar em relação ao real, ou seja, “velas de baixa”.

O benefício deste tipo de gráfico é que ele permite que você veja o valor de abertura e o valor de fechamento para a unidade de tempo escolhida, neste caso, um dia.

Assim, um comerciante observa a tendência das flutuações. Durante esse período, o impacto da COVID-19 tem sido um fator forte. Uma tendência de alta é observada no início de março, com um pico entre os 20 dias, e um declínio subsequente que para no início de junho. Este gráfico é usado para determinar a tendência e fornecer informações para ajudar a determinar quando comprar ou vender.

Autochartist – Análise técnica na Ontega

A análise técnica é outra ferramenta essencial para os comerciantes usarem. Na corretora Ontega é implementada uma ferramenta chamada Autochartist, abaixo compartilhamos uma imagem da plataforma.

O objetivo de uma análise técnica é detectar ou prever oportunidades de mercado e é baseada em premissas que indicam que a história se repete e que os preços se movem em tendências. A frase principal dos traders é “The trend is your friend”, ou seja, “a tendência é sua amiga”.

Essas análises detectam padrões técnicos ou números.

Por exemplo em Pfizer:

“Triângulo ascendente identificado em 7/31 às 18:00. Este padrão ainda está em processo de formação. Possível movimento de preços para cima em direção à resistência 39.3500 nas próximas 20 horas.”

O padrão triângulo mencionado por Ontega é uma consolidação que ocorre no curso de uma tendência, e geralmente indica uma continuação da tendência atual.

Aqui estão algumas outras figuras possíveis que você pode encontrar em uma análise técnica.

Análise fundamental

A análise fundamental, por outro lado, utiliza dados econômicos, políticos ou sociais, para analisar oferta e demanda, e ajudar a saber o preço que um ativo específico terá. Como um exemplo muito simples, se uma economia é forte e o país prospera os investidores precisarão de moeda local, e assim o preço tenderá a subir.

A força das instituições políticas, o risco do país ou as mudanças climáticas no caso de um país com forte componente agrícola, serão outros itens a serem avaliados nesta análise.

Opiniões e comentários da Ontega

Como já dissemos, esta foi uma introdução às ferramentas dos traders e o objetivo foi fornecer uma captura de tela inicial e facilitar a compreensão de blogs ou material técnico, caso você queira se aprofundar.

Deve-se notar que a Autochartist utilizada pela Ontega tem opiniões e comentários positivos como ferramenta de análise técnica no mercado. Em relação à Ontega, é uma corretora que tem avaliações positivas do Yahoo Finance, Nasdaq e Huffpost.