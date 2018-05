*Por Gleiton Arantes

Atletas do projeto Tatame do Bem participarão da segunda etapa da Copa Choke de Jiu-Jitsu. A competição ocorrerá no domingo (20), em Belo Horizonte.

Onze atletas representarão a equipe formiguense:

Thiago Oliveira, faixa marrom, pesado adulto/absoluto

Marcos Guimarães, faixa preta, pena master

Thiago Vespúcio Marçal, faixa azul, pena adulto

Gustavo Fernando Oliveira, faixa azul, pesadíssimo adulto/absoluto

Rodrigo Assalin, preta leve, master

Pedro Lucas Alves, faixa laranja 54 kg, 16 anos

Marcos Vinícius Faria, faixa azul, meio pesado master Marcos Túlio da Silva, faixa preta, pluma master

Otávio Augusto, faixa cinza, 59 kg, 15 anos

Miguel Fonseca, faixa branca, 32 kg, 8 anos

Guilherme Marchezini Ferreira, faixa branca, 54 kg, 18 anos.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin destacou a satisfação em ver a equipe motivada. “Estamos treinando muito para conseguirmos bons resultados. A parte mais difícil já passou que é o treino intenso e dieta para cortar peso, agora é colocar em prática na competição de domingo”, disse.

Já no dia 26 deste mês, cinco atletas do Tatame do Bem participarão do Campeonato X-Combate em Vitória/ES.