Onze brasileiros se classificaram direto para a terceira fase da etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe. Os surfistas verde-amarelos venceram cinco das 12 baterias da primeira fase, realizadas nessa quinta-feira (20), entre eles o bicampeão mundial e atual detentor do título Gabriel Medina e o vencedor da etapa de Saquarema em 2018, Filipe Toledo.

Um dos brasileiros, Matheus Herdy, não competiu porque estava machucado. Mais dois brasileiros, Alex Ribeiro e Peterson Crisanto não conseguiram se classificar direto e disputarão a segunda fase (repescagem) para tentar avançar.

Queridinho do público que lota as areias da praia de Itaúna, Gabriel Medina busca seu primeiro título em uma etapa de Saquarema. “É muito bom ter o suporte de todo mundo, muita gente assistindo na praia. A gente não tem isso em nenhum lugar no mundo, então é especial”, disse o bicampeão mundial.

Ítalo Ferreira, que é o brasileiro mais bem colocado no mundial deste ano, na terceira posição, também venceu sua bateria. Ele negou que sua colocação no ranking, que o coloca numa situação privilegiada na disputa por uma das vagas olímpicas, o esteja pressionando. “Só estou tentando fazer o meu melhor”, disse.