Onze pessoas foram presas, na quarta-feira (19), durante a Operação Travus realizada pela Polícia Civil para combater exploração sexual em Nanuque.

Segundo as investigações, todos os presos são suspeitos de envolvimento em abusos de uma adolescente de 13 anos. De acordo com o portal G1, entre os detidos está a mãe da menina que se beneficiava financeiramente com os crimes. Três pessoas estão foragidas.

De acordo com o delegado Luiz Bernardo Rodrigues Moraes Neto, as investigações começaram há cerca de dois meses depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima de que a menina era explorada sexualmente no Distrito de Vila Gabriel Passos.

“Após confirmar a denúncia, o Conselho Tutelar registrou boletim de ocorrência e eu instarei um inquérito para apurar o caso. Desde então a vítima foi acolhida em abrigo e vem sendo acompanhada. Ela colaborou com as investigações, identificando os suspeitos, dando relatos pormenorizados que contribuíram para prender esses indivíduos”, revela o delegado.