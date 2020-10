Dentre os vários eventos comemorativos pelos 5 anos instalação do 63º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com sede em Formiga, data comemorada na sexta-feira (16), foi realizada a operação AGOGÉ, nome que representava a maturação militar dos jovens espartanos do sul da Grécia, submetidos a um rígido treinamento, que exauria o vigor físico e forjava o espírito, coragem e disciplina nos milicianos de Esparta.

A operação teve como foco o comprimento de mandados de busca e apreensão e prisão, Batida Policial e saturação do policiamento em pontos previamente planejados.

Em Formiga foram apreendidos 47 papelotes de cocaína, 4 tabletes de maconha, 2 pedras de crack, 1 telefone celular e uma pessoa foi presa. Em Pimenta os militares apreenderam 1 arma de fogo, 2 munições cal .38, 2 munições cal .32, 2 munições cal .22, 12 munições cal 36 e uma pessoa foi presa.

Foi contabilizado pela Seção de Emprego Operacional o seguinte resultado geral da operação: