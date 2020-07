O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a 7ª Região da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, realizaram nesta sexta-feira (31) a Operação “Cangaço”, em Divinópolis.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o objetivo foi combater uma organização criminosa especializada em roubos a bancos com explosivos e armas. Nove envolvidos foram identificados como moradores de Divinópolis. Cinco pessoas foram presas na cidade e uma permanece foragida.

Os crimes teriam sido cometidos em pelo menos quatro municípios mineiros, entre eles São Gonçalo do Sapucaí (em 15 de janeiro), Elói Mendes (em 3 de abril), Campo Belo (em 5 de maio) e Pedralva (em 6 de maio).

A Operação “Cangaço” contou com a participação de dois promotores de Justiça, 50 policiais militares, 20 policiais civis, 16 policiais penais, com um total de 25 viaturas e uma aeronave.

Investigações e prisões

Segundo o MPMG, as investigações da unidade regional do Gaeco em Pouso Alegre duraram cerca de seis meses. Com o término dos trabalhos, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva, e dez mandados de busca e apreensão.

A unidade regional do Gaeco em Divinópolis cumpriu seis mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão no município. As idades e gêneros dos envolvidos não foram divulgadas. Foram cumpridos também três mandados de prisão em outras duas cidades, sendo dois em Itaúna e um em Francisco de Sá.

Além das prisões, foram apreendidos cheques, dinheiro, munições calibre 12, balaclava, luvas, entre outros.

Fonte: G1