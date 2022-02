As polícias Militar Rodoviária (PMRv) e Rodoviária Federal (PRF) iniciam nesta sexta-feira (25) a Operação “Carnaval 2022”, com o reforço das equipes nos postos de atendimento das rodovias BR-262, BR- 354, MG-050, MG-164 e MG -170.

Mesmo com o cancelamento das festas de carnaval por causa da pandemia da Covid-19, cidades como Formiga, Divinópolis e Nova Serrana decidiram manter o ponto facultativo na segunda (28) e feriado na terça (29). Com isso, é esperado um aumento de veículos nas rodovias.

A concessionária AB Nascentes das Gerais estima que durante todo o período de carnaval cerca de 194 mil veículos passem pela MG-050, BR-265 e BR-491.

Rodovias Federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que realizará Operação “Rodovida Carnaval 2022” entre esta sexta e Quarta-Feira de Cinzas (2), nos principais trechos das rodovias federais como a BR-040, BR-050, BR-153, BR-262 e BR-365.

Diversos locais contarão com reforço no policiamento com o objetivo de diminuir e prevenir a gravidade de acidentes, garantir a fluidez do trânsito e combater infrações que podem causar acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e direção sob efeito de álcool.

Restrições

Segundo a PRF, para dar mais segurança aos condutores, também serão aplicados alguns horários para restrição do tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonhas carregadas e veículos com cargas excedentes nas vias federais com pistas simples.

Os horários de restrição são:

Sexta-feira (25), das 16h às 22h;

Sábado (26), das 6h às 12h;

Terça-feira (28), das 16h às 22h;

Quarta-feira (2), das 6h às 12h.

Rodovias Estaduais

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o foco da operação será a redução dos acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias nos cerca de 30 mil km de rodovias estaduais e 3.200 km de rodovias delegadas.

Haverá o reforço da presença policial nos principais trechos que registraram acidentes na região. A PMRv chama atenção dos motoristas para cuidados com a MG-050 entre os quilômetros 100 e 184 que cortam as cidades de Itaúna, Divinópolis e Formiga.

Ainda segundo a polícia, serão executadas ações de combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: as ultrapassagens indevidas e proibidas, e dirigir sob influência de álcool.

Haverá também a distribuição de panfletos com dicas de segurança para os condutores e realização de blitz.

Concessionárias

Triunfo Concenbra: a Triunfo Concenbra informou que dará apoio necessário com cuidados necessários para prevenção ao coronavírus. Será disponibilizado álcool em gel aos motoristas em todas as unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário, a cada 50 quilômetros nas BRs 060, 153 e 262. Neles também são oferecidos sanitários, sanitário PNE, fraldário, área de descanso e água.

AB Nascentes das Gerais: para garantir mais conforto aos usuários, durante os cinco dias de operação especial, a concessionária concentrará as atenções nos atendimentos com suporte dos guinchos, nas inspeções de tráfego, no Centro de Controle Operacional (CCO) e no atendimento ao usuário para quem passa por todo trecho. É disponibilizado o telefone 0800-282-0505 – opção 2 para atendimento aos usuários 24 horas por dia, todos os dias da semana.

As obras que podem causar interferência no tráfego serão suspensas durante o período. Entretanto, a concessionária solicita aos motoristas que mantenham atenção redobrada e que respeitem a sinalização nos trechos em obras, especialmente na região de Divinópolis e Piumhi. O tráfego permanecerá sendo monitorado com o objetivo de garantir a segurança e a fluidez no período em que seria comemorado o carnaval.

O gerente de operações da AB Nascentes das Gerais, Marcelo Aguiar, falou sobre as ações para o período.

“Devido ao fechamento de atrativos dos principais destinos turísticos, além do cancelamento das festas por conta da pandemia do coronavírus, estimamos que o movimento seja menor que o observado no carnaval de 2020. Mesmo assim, vamos reforçar as equipes de atendimento para dar a devida atenção nos atendimentos aos usuários na via neste período”, diz.

Fonte: G1