Na manhã desta quarta-feira (11), mais de dez pessoas foram presas e apreendidas em Pitangui e Nova Serrana, durante a Operação “Copa do Mundo”, que teve início ainda de madrugada.

A ação da Polícia Militar ocorre em parceria com o Ministério Público e Polícia Civil dos dois municípios. Mais de 100 militares fazem parte da operação, que segue durante todo o dia.

Segundo o portal G1, de acordo com informações preliminares repassadas pela PM, 18 pessoas foram presas e oito menores foram apreendidos. Elas são suspeitas de tráfico de drogas. Durante as diligências a polícia também encontrou duas armas de fogo, 26 munições e dois carregadores, dois drones, 33 celulares, duas balanças de precisão, 11 veículos, três gaiolas com pássaros da fauna silvestre. Os militares encontraram ainda, duas barras de maconha, além de 27 porções, sete buchas, três pés e uma porção de sementes da mesma droga. Também foram apreendidas 10 pedras e quatro tabletes de crack, sete porções e um tablete de cocaína e R$ 20.853 em dinheiro

Operação Copa do Mundo