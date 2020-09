A Polícia Federal (PF) apresentou um balanço da Operação Muçambê VI, que começou no dia 15 de setembro e terminou na terça-feira (29). Durante a operação, que contou com apoio das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e da Paraíba, foram erradicados 367 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco.

Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas dos Rio São Francisco, na região de Orocó, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Floresta e Belém do São Francisco. Além da erradicação, a polícia conseguiu apreender 156 kg da droga pronta para consumo, destruir 137 plantios, além de 20 Kg de sementes.

Um homem foi preso no sábado (26). De acordo com a PF, ele é suspeito de ser responsável por cultivar uma roça com aproximadamente 2 mil pés de maconha. Na propriedade também foi encontrado cerca de 50 kg da droga pronta para o consumo, além de uma grande quantidade que estava em processo de secagem. Ainda segundo a PF, no momento da abordagem o homem tentou fugir, mas foi capturado em seguida.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, onde foi autuado em flagrante por tráfico, e caso seja condenado poderá pegar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. Sua prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia e em seguida foi conduzido para a Cadeia Pública de Salgueiro onde ficará a disposição da Justiça.