Uma operação nacional de combate a um esquema de sonegação de tributos é realizada na manhã desta terça-feira (10) em oito estados do Brasil e no Distrito Federal (DF). Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), três alvos da operação “Quem viver verá” estão em Formiga e dois em Piumhi.

De acordo com o MPMG, são cumpridos 109 mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e de comunicação, sendo 73 destes em Minas.

A operação é uma força-tarefa que envolve as Receitas Estaduais e Federal, o Ministério Público e as polícias Civil e Militar. O portal G1 entrou em contato com o MPMG para saber detalhes da operação nas cidades do Centro-Oeste Minas, mas até a última atualização desta matéria não obteve retorno.

O esquema