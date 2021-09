O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) realizam, nesta terça-feira (7), a Operação “Estrada Legal II”, que visa coibir a prática de atividades com veículos automotores nas áreas regularizadas do Parque Nacional da Serra da Canastra em São Roque de Minas.

A ação teve início no sábado (4) e tem como foco principal as atividades realizadas por motociclistas em trilhas não autorizadas.

Segundo ICMBio, até o momento, foram emitidos 10 autos de infração, com apreensão em flagrante de 9 motocicletas de trilha em dois locais diferentes do Parque.

Preservação do parque

De acordo com o Instituto, a condução de veículos automotores fora dos pontos de estrada está em desacordo com as normas de preservação do Parque.

A prática de trilhas em locais não permitidos causa diversos impactos ambientais como erosões, destruição da vegetação nativa, perturbação da fauna, danos estéticos à paisagem do Parque Nacional, assoreamento de cursos d’água e cachoeiras, entre outros.

Fonte: G1