A AB Nascentes das Gerais estima que cerca de 350 mil veículos circulem pelo Sistema MG-050/BR-265/BR-491 durante o período de festas de Natal e Ano Novo. Durante a Operação Natal, entre os dias 22 e 25 de dezembro, a previsão é de aproximadamente 174 mil veículos. Na Operação Ano Novo, entre 29 de dezembro e 1º de janeiro, a previsão é de 173 mil veículos.

De acordo com a concessionária, durante a operação especial, programada para o Natal e Réveillon, a Nascentes das Gerais estará atenta e com recursos mobilizados de guinchos, do Centro de Controle Operacional (CCO), do Atendimento ao Usuário (AU) e nas praças de pedágio para o melhor atendimento aos usuários das rodovias concessionadas MG-050 entre o km 57+600 ao km 402, BR-491 entre o km 0 e km 4+650 e BR-265 entre o km 637+200 e km 659+500. Em caso de qualquer incidente, os motoristas podem ligar gratuitamente a qualquer hora do dia para o telefone 0800 282 0505, opção 2.

As obras que possam causar interferência no tráfego serão suspensas durante os feriados. Para garantir mais conforto aos usuários, a concessionária disponibiliza em tempo real, as condições de tráfego na MG-050 no site da Nascentes das Gerais .

O gerente de operações da concessionária, Marcelo Aguiar, recomenda aos motoristas para que façam a revisão do veículo antes de pegar a estrada.

É importante verificar se itens como pneus, freios, limpadores de para-brisa, nível do óleo, entre outros, estão em plenas condições de uso, garantindo, assim, uma viagem mais tranquila e segura. Outro alerta é que as pessoas usem o cinto de segurança também no banco traseiro.

IMPRIMIR