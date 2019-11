Guaíra /PR – Equipes integradas da Operação Hórus – Polícia Federal, Cobra/BPFRON/PMPR, PRF, BOPE/PMMS, Força Nacional e pelo Exército Brasileiro, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP – realizaram entre os dias 4 e 5/11 novas apreensões na região de Guaíra.

Na segunda-feira (4/11), cerca de seis lanchas carregadas com contrabando tentaram furar o bloqueio policial que está sendo realizada na altura da Ponte Ayrton Senna. Cinco delas retornaram para o Paraguai e uma conseguiu passar. Equipes iniciaram a perseguição, sendo que, na altura do Rio Piquiri, a lancha foi abandonada. Enquanto a equipe do BOPE/MS tentava localizar os contrabandistas que empreenderam fuga pela mata, os militares do PELOPES da 15ª Cia Inf Mtz efetuaram a apreensão da lancha dos contrabandistas. No local foram apreendidas uma lancha de fibra de vidro e cerca de 50 caixas de cigarros paraguaios.

Já nesta terça-feira (5/11), durante patrulhamento de rotina na área rural de Guaíra, policiais federais perceberam movimentação estranha em um porto clandestino. Foi realizada a tentativa de abordagem, entretanto, os suspeitos conseguiram fugir pela mata, não sendo localizados.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, para os procedimentos de praxe.