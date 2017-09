A Polícia Militar Rodoviária (PMR) e a Concessionária AB Nascentes das Gerais intensificam a partir desta quarta-feira (6) o monitoramento nas rodovias que cortam a região Centro-Oeste. A Operação “Independência” segue até domingo (10), à noite.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, devem passar pelo sistema MG-050, BR-265 e BR-491 cerca de 210 mil veículos durante os cinco dias do feriado prolongado.

A ação foi lançada no início desta quarta. Mais de 100 policiais estarão envolvidos. Haverá pontos de operação nas rodovias que cortam os 50 municípios da região. Serão utilizados radares móveis e também etilômetros. A polícia vai contar também com ações realizadas pela Polícia de Meio Ambiente (PMMA) nos locais procurados por banhistas, como o Lago das Roseiras e Furnas.

Ação Nascentes das Gerais

Para garantir mais conforto aos usuários, a AB Nascentes das Gerais também reforçará o número de colaboradores nos guinchos, nas inspeções de tráfego, no Centro de Controle Operacional (CCO), atendimento ao usuário e praças de pedágio.

A concessionária informou que as obras que possam causar interferência no tráfego serão suspensas durante o feriado. Além disso, o usuário pode conferir no site em tempo real a situação do trânsito e as interdições de pistas.

Para uma viagem segura, o gerente de operações da AB Nascentes das Gerais, Marcelo Aguiar, recomenda que todos os ocupantes do veículo usem o cinto de segurança e alerta para que os motoristas usem os faróis durante o dia na rodovia e só realizem ultrapassagens em locais permitidos e com ampla visualização. “Fazer uma manobra proibida é algo que devemos combater. O motorista precisa respeitar a sinalização e as leis de trânsito”, ressaltou.

PMR em Piumhi

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) com sede em Piumhi cuida da MG-050 nos trechos que passam por Capitólio, São Roque de Minas, Vargem Bonita e Furnas. A parte com maior índice de acidentes vai do Km 266 até 312. Ou seja, são 46 quilômetros onde motoristas devem redobrar a atenção, pois de acordo com o cabo Gleison da PMR, são trechos com alta incidência de aclives, declives e curvas. Neste caso, a imprudência no volante é a principal causa de acidentes, como apontou o militar.

PMR em Formiga

A PMR sediada em Formiga cuida de diferentes trechos e mais de uma rodovia. A jurisprudência começa na MG-050 do km 252 no município de Pimenta, até o km 164 no município de Pedra do Indaiá. Esse é um dos trechos considerados mais críticos, como apontou o sargento Wesley Ranieri.

Os policiais rodoviários de Formiga cuidam também da BR-354, desde o Km 403 em Bambuí até o Km 530 em Formiga. Essa rodovia é a que mais recebe tráfego de carretas, portanto, também é considerada perigosa.

Os militares são responsáveis, ainda, pela MG-170, rodovia que liga Arcos a Lagoa da Prata, do Km 50 ao 125. Entra na lista a MG-164 em Pedra do Indaiá, do Km 208 ao 258 em Camacho. Ainda faz parte da área de Formiga a LMG-893 do km 1 ao 11. Tem também a LMG-830 do Km1 ao Km 9, o trecho da MG-439 do Km 1 ao Km 15 e a por último a MG-827 do km 1 ao Km 35.

De todos os trechos, o sargento Wesley garante que o de maior incidência de acidentes está na BR-354 do Km 487 ao Km 488. Esta região, segundo sargento, é conhecida por “Córrego das Almas”. Nome atribuído pelo alto índice de acidentes na área.

Radares

Os radares fixos instalados também irão auxiliar nas fiscalizações. Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG), em todo o estado são mais 21 equipamentos para fiscalizar os limites máximos de velocidade.

Onde estão instalados os equipamentos

Os dispositivos estão instalados nas seguintes rodovias: LMG-808, Km 1,8, em Contagem; MG-050, Km 52, em Betim; MG-424, Km 23,1, em Pedro Leopoldo; MG-432, Km 3,7, em Esmeraldas; AMG-0320, Km 8,7, em São Gonçalo do Pará; AMG-0335, Km 2,0, em Divinópolis; MG-252, Km 3,0, em São Gonçalo do Pará; MG-431, Km 55,4, em Itaúna; MG-443, Km 4,8, em Congonhas; MGC-452, Km 224,7, em Santa Juliana e Km 245,5 e 246, em Perdizes; MGC-462, Km 67,4 e 67,5, em Perdizes; MG-335, Km 80,5, em Ijaci; MGC-369, Km 67, em Campo Belo; MG-164, Km 190, em Santo Antônio do Monte; MG-170, Km 7,9 e 8,2, em Moema; MG-170, Km 85,3, em Pains; e MG-439, Km 12, em Córrego Fundo.