A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, na noite dessa quarta-feira (25), a operação Noturno em repressão aos crimes de furto, roubo, homicídio e tráfico de drogas na cidade de Nova Serrana.

A partir de informações obtidas pelo setor de inteligência, os policiais realizaram abordagens de pessoas e veículos suspeitos em locais considerados estratégicos. Um homem, de 32 anos, suspeito do crime de homicídio foi preso.

Durante a ação, os policiais checaram informações acerca do suspeito e descobriram que havia um mandado de prisão contra ele pelos crimes de homicídio consumado e tentado, ocorridos em 2019, no bairro Santa Cruz, em Nova Serrana. O suspeito foi encaminhado até a Delegacia Regional e depois até a unidade do sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

De acordo com a delegada responsável, Karine Tassara Fernandes, o nome Noturno é uma menção direta ao período do dia em que a operação foi realizada. “Sabemos que o crime não tem dia nem hora para acontecer, por isso estamos atentos e prontos para dar a resposta que a sociedade precisa. Outras ações virão”, ressalta.