Cinquenta e três pessoas foram presas durante operação que desarticulou uma célula da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Sul de Minas.

Deflagrada na manhã desta terça-feira (8) a operação, denominada Argos, foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em parceria com a Polícia Militar. Os 28 mandados de prisão e de busca e apreensão (20) foram cumpridos nas cidades de Três Corações, Varginha, Cambuquira, Boa Esperança e Carmo da Cachoeira.

Durante as investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo Varginha, outras 25 prisões foram realizadas, totalizando 53 pessoas presas. Maconha, cocaína, crack, armas de fogo, munições e explosivos foram apreendidos. O cumprimento dos mandados contou com a participação de 113 policiais militares e três promotores de Justiça. Foram empenhadas 26 viaturas e uma aeronave. As investigações duraram aproximadamente 11 meses.

O MP apurou que organização criminosa atuava no Sul de Minas Gerais e se dedicava à prática de explosões de caixas eletrônicos, roubos a residências e de veículos automotores, comércio de armas, munições e explosivos, homicídios e tráfico de drogas (inclusive entre Estados da Federação e no interior de estabelecimentos prisionais).

Na oportunidade dos requerimentos das prisões preventivas e expedição de mandados de busca e apreensão, o MP ofereceu à Justiça denúncia contra os investigados pelos crimes de receptação, porte de arma, tráfico de drogas (com causas de aumento de pena) e organização criminosa armada, sendo os demais crimes apurados em separado.

O grupo, comandado do interior da Penitenciária Regional de Três Corações, arquitetava os crimes, além de homicídios de concorrentes e rebeliões.

A ação preventiva durante os trabalhos frustrou a consumação de crimes contra a vida, rebeliões e explosões de caixas eletrônicos. Os presos foram conduzidos para a Penitenciária de Três Corações.